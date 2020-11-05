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Происшествия

В Крыму пенсионер сбил на пешеходном переходе 70-летнюю женщину и скрылся

16:17 четверг, 5 ноября 2020
Джанкой

В Крыму задержали пожилого водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места преступления.

По данным МВД по РК, авария произошла в Джанкое. 77-летний водитель сбил на пешеходном переходе 77-летнюю женщину, которая получила закрытый перелом плечевой кости. Ее госпитализировали.

При этом мужчина скрылся с места преступления. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. В отношении пенсионера составлен протокол, а по факту причинения телесных повреждений проводится проверка.

Мужчине грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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