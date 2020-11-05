В Крыму пенсионер сбил на пешеходном переходе 70-летнюю женщину и скрылся

В Крыму задержали пожилого водителя, который сбил пенсионерку и скрылся с места преступления.

По данным МВД по РК, авария произошла в Джанкое. 77-летний водитель сбил на пешеходном переходе 77-летнюю женщину, которая получила закрытый перелом плечевой кости. Ее госпитализировали.

При этом мужчина скрылся с места преступления. Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя. В отношении пенсионера составлен протокол, а по факту причинения телесных повреждений проводится проверка.

Мужчине грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее житель Ялты сбил ребенка и скрылся с места ДТП.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму двое мужчин погибли от отравления газом. Следственный комитет России по Крыму и Севастополю начал проверку по факту гибели двоих мужчин в Бахчисарайском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Севастополе грибники нашли мину на боевом взводе. Вход в лес мог обернуться совсем не «тихой рыбалкой».

В одном из домов Ялты загорелись все электрощиты подъезда. В 20.49 в службу спасения поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме, расположенном по ул. Весенняя 13 в г. Ялта, произошло задымление электрощитовой в подъезде первого этажа.

На крымской трассе водитель уснул за рулем и влетел в столб. В 02:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Дачная в с. Перевальное Симферопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.