В Крыму могут ограничить переводы с карт пенсионеров

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Лимит в 10 тысяч рублей планируется установить на онлайн-операции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею лимита в размере 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт пенсионеров. Об этом сообщает телеканал Russia Today.

По словам сенатора, пожилые люди нередко попадают в ситуации, когда мошенники пользуются их желанием приобрести какой-то лекарственный препарат, помогающий «от всех болезней».

В то же время Валерий Рязанский отмечает, что это труднореализуемая идея, так как сложно определить возраст, когда люди еще могут «принимать адекватные решения», а также разделить работающих и неработающих пенсионеров.

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