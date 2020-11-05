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Власть

В Крыму комплексы С-400 будут использовать для борьбы с диверсантами

18:37 четверг, 5 ноября 2020
В Крыму комплексы С-400 будут использовать для борьбы с диверсантами

фото © ria.ru

Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», дислоцированные в Республике Крым, провели учение по отражению нападения диверсантов условного противника в ходе выполнения задач по предназначению.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Боевые расчеты дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путем выполнения электронных пусков. Для максимального приближения обстановки на учении к боевой были использованы холостые боеприпасы и средства имитации взрывных устройств», – говорится в сообщении.

До уничтожения целей военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свертыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

На марше из позиционного района на колонну было совершено нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны приняли бой и уничтожили «противника».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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