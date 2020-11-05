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В Крыму комплексы С-400 будут использовать для борьбы с диверсантами
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Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», дислоцированные в Республике Крым, провели учение по отражению нападения диверсантов условного противника в ходе выполнения задач по предназначению.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«Боевые расчеты дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путем выполнения электронных пусков. Для максимального приближения обстановки на учении к боевой были использованы холостые боеприпасы и средства имитации взрывных устройств», – говорится в сообщении.
До уничтожения целей военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свертыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».
На марше из позиционного района на колонну было совершено нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны приняли бой и уничтожили «противника».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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В Крыму комплексы С-400 будут использовать для борьбы с диверсантами
Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», дислоцированные в Республике Крым, провели учение по отражению нападения диверсантов условного противника в ходе выполнения задач по предназначению.