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Происшествия

В Крыму искали заблудившихся в потемках туристов

Вчера в 20:40 в службу спасения поступил звонок о том, что в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан в лесу (Белогорский район) потерялись два человека.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В связи с темным временем суток не могут самостоятельно выйти из горно-лесной зоны. Необходима помощь спасателей.

Для оказания помощи немедленно выехала дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал, что сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью мобильной связи определили примерный район местонахождения потерявшихся.

— По прибытии спасатели приступили к поиску заблудившихся. В кратчайшие сроки они были обнаружены в районе восточного склона горы Скирда, после чего, туристы были сопровождены к личному автомобилю на автодороге Белогорск-Приветное. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались, — рассказал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымском лесу нашли заблудившуюся женщину. Вчера в 15:17 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Машино Бахчисарайского района женщина заблудилась в лесу и самостоятельно выйти не может. Необходима помощь спасателей.

В Крымских горах искали заблудившихся москвичей. В понедельник в службу спасения поступил сигнал о том, что двое туристов заблудились на горе Аю-Даг, оказавшись на труднопроходимом склоне.

В горах над Ялтой потерялись 10 глухонемых туристов. В службу спасения поступило сообщение о том, что на Таракташской туристической тропе (гора Таракташ ) ГО Ялта группа глухонемых туристов преклонного возраста в количестве 10 человек отстали от основной группы и самостоятельно не могут выйти в безопасное место.

Спасатели эвакуировали с Караби-яйлы семейную пару с ребенком. Туристы сбились с пути и не могут сориентироваться на местности, сообщает пресс-служба МЧС РК.

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