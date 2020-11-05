В Крыму искали заблудившихся в потемках туристов

Вчера в 20:40 в службу спасения поступил звонок о том, что в районе туристической стоянки Нижний Кок-Асан в лесу (Белогорский район) потерялись два человека.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В связи с темным временем суток не могут самостоятельно выйти из горно-лесной зоны. Необходима помощь спасателей.

Для оказания помощи немедленно выехала дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов рассказал, что сотрудники «КРЫМ-СПАС» с помощью мобильной связи определили примерный район местонахождения потерявшихся.

— По прибытии спасатели приступили к поиску заблудившихся. В кратчайшие сроки они были обнаружены в районе восточного склона горы Скирда, после чего, туристы были сопровождены к личному автомобилю на автодороге Белогорск-Приветное. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались, — рассказал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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