В Крыму группа ученых-энтузиастов восстанавливает уникальный телескоп

В Крымской астрофизической обсерватории после многолетней консервации впервые заработал уникальный телескоп «Синтез».

Об этом сообщил сотрудник обсерватории Сергей Назаров.

«Это свершилось. Реально историческое событие – первый свет 350-мм телескопа на спине «Синтеза» состоялся», - поделился Назаров.

Работа телескопа стала возможной после двух лет кропотливой работы, которую коллектив энтузиастов во главе с сотрудниками обсерватории потратил на восстановление объекта. Основной упор в работе делался на создании совершенно новой системы управления телескопом, позволяющей его позиционировать на интересующий небесный объект, сопровождать с высокой точностью и делать снимки на специальную камеру.Первый пробный запуск частично восстановленного телескопа состоялся в двадцатых числах октября: ученым удалось получить первые снимки туманностей в Орионе.

В перспективе с помощью восстановленного телескопа сотрудники обсерватории смогут заниматься научной работой по фотометрии звезд и активных ядер галактик, искать кометы и астероиды, переменные звезды, а также новые и сверхновые звезды.

«Сейчас работает все железо и система управления, создан минимально необходимый набор драйверов и софта, отслежены основные проблемы и даже вовсю идет отладка автогида, - перечислил Назаров. – Впереди еще очень много труда. Но главное – «Синтез» ожил, пришел в себя, открыл глаза и увидел Вселенную! А значит наши надежды, планы и самые безумные мечты становятся реальностью!».

Телескоп «Синтез» или «АСТ-1200» был введен в строй в Крымской астрофизической обсерватории в 1978 году. Основная отличительная черта объекта – уникальное ситалловое сегментированное зеркало. Задачей ученых было выяснить, возможно ли работать на телескопах с принципиально большими зеркалами, чем самый крупный на тот момент телескоп БТА в Специальной астрофизической обсерватории, расположенный в Карачаево-Черкесской Республике.

С 1984 года до февраля 2018 года инженерное сооружение находилось на консервации. Последние два года группа специалистов активно восстанавливала телескоп собственными силами. По их оценке, на полноценный запуск телескопа с метровым зеркалом может уйти от трех до пяти лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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