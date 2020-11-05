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Происшествия

В Крыму двое мужчин погибли от отравления газом

В Крыму двое мужчин погибли от отравления газом

фото © Новости Крыма

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю начал проверку по факту гибели двоих мужчин в Бахчисарайском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В частном доме села Новопавловка родственники обнаружили тела двух местных жителей - 72-летнего мужчины и его 46-летнего сына. Сотрудники следственного отдела по Бахчисарайскому району не зафиксировали признаки насильственной смерти.

Предварительная причина смерти – отравление угарным газом при эксплуатации печного отопления», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены соответствующие экспертизы.  По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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