Происшествия
В Крыму двое мужчин погибли от отравления газом
фото © Новости Крыма
Следственный комитет России по Крыму и Севастополю начал проверку по факту гибели двоих мужчин в Бахчисарайском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В частном доме села Новопавловка родственники обнаружили тела двух местных жителей - 72-летнего мужчины и его 46-летнего сына. Сотрудники следственного отдела по Бахчисарайскому району не зафиксировали признаки насильственной смерти.
Предварительная причина смерти – отравление угарным газом при эксплуатации печного отопления», - отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены соответствующие экспертизы. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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