В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки

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За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4852 человека.

Выздоровевших за весь период – 5940 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-19. Медикам пока неизвестно, с чем это связано, поскольку антитела к гриппу не реагируют на коронавирус.

Эпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 21 процент. Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Крыму на 21%.

В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом.

Еще три человека с диагнозом COVID-19 умерли в Крыму. В Крыму скончались еще три человека с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава РК.