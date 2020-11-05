В больницах Крыма большинство пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии

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В Крыму 66 пациентов с COVID-19 находятся в стационарах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

«На сегодняшний день на лечении находятся 4 247 человек, из которых амбулаторно проходят лечение 2 351 человек, что составляет 55,4%. Из продолжающих лечение 66 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Всего на ИВЛ 27 пациентов, что составляет 0,6%», – привел данные министр.

Он уточнил, что за последнюю неделю в стационары в Крыму было госпитализировано 652 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Всего в республиканских медучреждениях развернуто 2 185 коек для пациентов с COVID-19.

Новая коронавирусная инфекция в Крыму подтверждена у 202 человек за сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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