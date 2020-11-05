Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Два человека с COVID-19 скончались в Крыму ● В Севастополе больше 80 случаев COVID-19 за сутки: оперативная сводка ● Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов ● В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки ● Ситуацию с коронавирусом не удается стабилизировать в трех регионах Крыма
В больницах Крыма большинство пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии
фото © meduza.io
В Крыму 66 пациентов с COVID-19 находятся в стационарах в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.
«На сегодняшний день на лечении находятся 4 247 человек, из которых амбулаторно проходят лечение 2 351 человек, что составляет 55,4%. Из продолжающих лечение 66 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Всего на ИВЛ 27 пациентов, что составляет 0,6%», – привел данные министр.
Он уточнил, что за последнюю неделю в стационары в Крыму было госпитализировано 652 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Всего в республиканских медучреждениях развернуто 2 185 коек для пациентов с COVID-19.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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