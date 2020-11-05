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Происшествия

В Алуште горничная ограбила постояльцев гостевого дома

09:12 четверг, 5 ноября 2020
Алушта

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по г. Алуште раскрыта кража денежных средств у отдыхающих.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили: 42-летняя горничная одного из частных гостевых домов при уборке помещения заметила сумку, принадлежащую постояльцам. Осмотрев ее содержимое, женщина похитила кошелек, в котором находились банковские карты и деньги в рублях и долларах США в сумме свыше 55 тыс. рублей, после чего незаметно вышла из комнаты.

Оперативники, проведя комплекс розыскных мероприятий, в короткие сроки вышли на след злоумышленницы. Она была задержана в тот же день.

Женщина в ходе разбирательств с правоохранителями дала признательные показания. После того, как она была изобличена сотрудниками полиции, горничная поспешила полностью возместить ущерб потерпевшим.

Следственным отделом ОМВД России по г. Алуште возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемой может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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