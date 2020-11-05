Суд в Крыму приговорил к условному сроку виновного в гибели двух десантников

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Крымский гарнизонный военный суд признал виновным в халатности ответственного за безопасность прыжков с парашютом, которая привела к гибели двух десантников.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«(Подсудимый) признан судом виновным по части 3 статьи 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с применением положений статьи 73 УК РФ – условное осуждение. Кроме того, судом установлено, что в качестве причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, явились также иные нарушения, допущенные воинскими должностными лицами», – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что приговор не вступил в законную силу.

Суд установил, что подсудимый, являясь должностным лицом, в июне 2019 года при подготовке и в период проведения десантирования военнослужащих нарушил требования действующего законодательства по обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных силах РФ. Также он не обеспечил личный состав, выполняющий прыжки с парашютом, авиационными спасательными жилетами и не проконтролировал готовность к работе спасательного поста на водоеме.

В результате преступной халатности подсудимого двое военнослужащих погибли на месте в результате утопления. Инцидент произошел на полигоне Старый Крым. Десантники приземлились на воду и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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