Ситуацию с коронавирусом не удается стабилизировать в трех регионах Крыма

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Ситуацию с распространением коронавируса удалось стабилизировать во всех регионах Крыма, кроме трех.

Об этом во время брифинга сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Отрадно, что во всех регионах, за исключениях Ялты, Алушты и Нижнегорского района, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией несколько стабилизировалось, они не имеют значительного роста заболеваемости за последние недели. В то же время комплекс дополнительных мероприятий по-прежнему актуален, все мероприятия, которые прописаны в указе главы Крыма, должны выполняться неукоснительно», – сообщила Пеньковская.

По ее словам, в Крыму значительно ответственнее стали подходить к соблюдению масочного режима. «На сегодняшний день мы видим значительное улучшение соблюдения масочного режима в местах скопления людей, однако сегодня еще рано говорить о том, что мы видим результат от проведения этого мероприятия, потому что рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией продолжается», – сказала она.

Общее количество случаев коронавируса в Крыму превысило 10 тысяч и составило 10 157. Из них 5 881 человек выздоровели, 148 скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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