Коронавирус в Крыму
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Раскрыт механизм влияния алкоголя на коронавирус
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Употребление алкоголя при заражении коронавирусом может привести к осложнениям течения заболевания. Об этом рассказал московский нарколог Алексей Казанцев, пишут «Известия».
Само по себе употребление алкоголя подрывает защитные функции организма, и человек, болеющий ковидом в легкой форме, рискует получить более тяжелую форму болезни, утверждает врач.
Серьезными осложнениями коронавируса являются повышенная свертываемость крови и появление тромбоза — закупорки жизненно важных кровеносных сосудов, а алкоголь приводит к еще большему сгущению крови.
При этом употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов. Таким больным их нужно будет применять в больших количествах.
К тяжелым последствиям и осложнениям также может привести смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, — многие из них просто несовместимы с алкоголем.
Прежде всего речь идет об антибиотиках. Такие препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений, пояснил врач.
Известный доктор и телеведущий Евгений Комаровский ранее предположил, что у алкоголиков меньше шансов подцепить коронавирус, чем у непьющих. И дело тут не в устойчивости организма к коронавирусу. Люди с зависимостью постоянно находятся «в самоизоляции»: в силу образа жизни у них крайне ограничено общение, поэтому не так много шансов подцепить ковид.
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