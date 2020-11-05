Работник года: севастополец тайком продал машину начальника

Житель Севастополя пойдет под суд за то, что тайком продал машину своего работодателя.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, 30-летний мужчина обогатился на 150 тысяч рублей и тут же потратил их на свои нужды.

Продавать чужой автомобиль сотрудник не имел права, но сделал это, когда его работодатель оказался в другом городе и не смог ему помешать. Мошенник трудился у местного бизнесмена, который оставил ему попользоваться свой «Ситроен» на время отъезда в командировку.

Продавца авто задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата чужого имущества, в крупном и особо крупном размерах».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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