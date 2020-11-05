Прогноз погоды в Крыму на четверг 5 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 5 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (местами северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (местами северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северный 28 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 33 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 80 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 92 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 18, в Николаевке - 18, в Севастополе - 17, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 17, в Феодосии - 18, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 29, на Кипре - 27, в Одессе - 16, в Сочи - 20, в Турции - 26, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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