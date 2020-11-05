От последствий COVID-19 скончался хранитель истории Севастополя

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Вчера в городской больнице № 9 скончался от последствий новой коронавирусной инфекции Валерий Крестьянников - историк, архивист, с 1998 по 2008 годы - директор Государственного архива города Севастополя.

Валерию Васильевичу было 76 лет. Он родился в Приморском крае в семье военного. В Севастополь переехал в двухлетнем возрасте и на протяжении всей своей жизни преданно любил город и его историю. После окончания исторического факультета Харьковского государственного университета Валерий Крестьянников прошел путь от рядового сотрудника до заместителя директора по научной части Музея героической обороны и освобождения Севастополя. А с 1998 по 2008 годы руководил Государственным архивом Севастополя.

Валерий Крестьянников был составителем десятка сборников, автором трех монографий и более ста публикаций. В последнее время, как сообщила историк, член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, он участвовал в подготовке масштабного научного труда - трехтомной монографии, посвященной истории города.

«Валерий Васильевич был совершенно удивительным, очень душевным, при всей своей внешней суровости, человеком, настоящим профессионалом. Мы работали вместе много лет - он был рецензентом учебников «Севастополеведение» и оказывал неоценимую помощь в подборе материала. Когда мне нужно было прийти в архив, я приходила, садилась и работала. Мне не только никогда не чинили препятствий - если у Валерия Васильевича был какой-то интересный документ, он всегда им делился. Честно говоря, так бывает далеко не всегда. Но он был совершенно другим человеком», - вспоминает Екатерина Алтабаева.

В монографии, которая готовится к выходу, будет две главы, написанные Валерием Крестьянниковым.

«Он очень любил город, и все, кто его знал, тоже очень его любили. Очень, очень хороший человек», - добавляет сенатор.

На протяжении многих лет работала с Крестьянниковым и заведующая архивом Заксобрания Севастополя Наталья Терещук.

«Мы 12 лет работали вместе в архиве - он директором, я - его заместителем. При нем архив вышел на совершенно новый уровень, начал заниматься научной работой, участвовать в научных конференциях, и коллектив у нас был замечательный, очень сплоченный. Сейчас все, кто его знал, просто в шоке. Историк от Бога, он был просто незаменимым специалистом и прекрасным человеком», - говорит Наталья Михайловна.

По словам знавших его людей, Валерий Васильевич до последнего не подозревал, что болен. После того, как ему внезапно стало плохо, исследование показало серьезное поражение легких. При этом официального подтверждения, что смерть связана с коронавирусной инфекцией, на сегодняшний момент нет, поскольку результат теста еще не готов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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