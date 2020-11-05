Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки ● Ситуацию с коронавирусом не удается стабилизировать в трех регионах Крыма ● В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Крыму ● В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков ● В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки
Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов
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Ситуация с коронавирусом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края не в порядке, однако она контролируемая.
Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
По его словам, депутат с самых первых дней частичного возобновления международного авиасообщения из Россиии в Турцию и в ряд других стран советовал россиянам выбирать отечественные курорты, а не ехать за границу.
«Я советовал пользоваться нашим турбизнесом. Отдыхать надо, это понятно. Не все в порядке и у вас в Крыму, и на черноморском побережье Краснодарского края. Но здесь мы можем контролировать ситуацию. Предвидеть развитие. А там (в Турции – ред.) это все покрыто мраком», - сказал Онищенко, добавив, что турецкая система здравоохранения не вызывает у него доверия.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на федеральном совещании по ситуации с коронавирусом заявила, что около 90% заболевших за границей новой коронавирусной инфекцией россиян вернулись именно с курортов Турции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Крыму не могут нарадоваться числу туристов в сентябре-октябре. Количество туристов, отдохнувших в Крыму в сентябре, возросло по сравнению с прошлым годом на 40%. Ожидается, что в октябре данный показатель также составит не менее 30-40%.
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