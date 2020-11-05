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Коронавирус в Крыму

Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов

09:40 четверг, 5 ноября 2020
Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов

фото © pixabay.com

Ситуация с коронавирусом в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края не в порядке, однако она контролируемая.

Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По его словам, депутат с самых первых дней частичного возобновления международного авиасообщения из Россиии в Турцию и в ряд других стран советовал россиянам выбирать отечественные курорты, а не ехать за границу.

«Я советовал пользоваться нашим турбизнесом. Отдыхать надо, это понятно. Не все в порядке и у вас в Крыму, и на черноморском побережье Краснодарского края. Но здесь мы можем контролировать ситуацию. Предвидеть развитие. А там (в Турции  – ред.) это все покрыто мраком», - сказал Онищенко, добавив, что турецкая система здравоохранения не вызывает у него доверия.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на федеральном совещании по ситуации с коронавирусом заявила, что около 90% заболевших за границей новой коронавирусной инфекцией россиян вернулись именно с курортов Турции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туротрасль просит о продлении мер поддержки до марта 2021 года. Туристическая отрасль России просит продлить меры господдержки до марта следующего года.

В Крыму не планируют вводить ограничения для туристов из-за коронавируса. Власти Крыма не планируют вводить дополнительные ограничения для туристов из-за осложнения ситуации с коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в понедельник в эфире телеканала «Россия 24».

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В Крыму не могут нарадоваться числу туристов в сентябре-октябре. Количество туристов, отдохнувших в Крыму в сентябре, возросло по сравнению с прошлым годом на 40%. Ожидается, что в октябре данный показатель также составит не менее 30-40%.

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