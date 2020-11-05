Ничего не помогает: уровень воды снизился до критических отметок во всех водохранилищах Крыма

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За прошедшие три месяца с момента запуска временного водовода из Тайганского водохранилища Симферопольское водохранилище получило 1,635 миллиона кубометров воды.

Об этом сообщили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации республики.

Благодаря этим экстренным мерам столица Крыма смогла хотя бы по графикам, но все-таки получать воду. Тем не менее сработка основного водоема Симферополя продолжается: за прошедший месяц, по данным ведомства, водохранилище уменьшилось еще на 630 тысяч кубометров. По состоянию на начало ноября в нем остается чуть более 5,3 миллиона кубометров – меньше 15% от проектного объема.

Аналогичная ситуация с Партизанским водохранилищем: темпы понижения уровня воды в нем также уменьшились, однако запасы продолжают таять. Так, по данным на 5 ноября в Партизанах осталось чуть меньше 5,5 миллионов кубометров. За месяц водохранилище потеряло почти 300 тысяч кубометров водных запасов.

Сложнее ситуация с Аянским водохранилищем: оно за октябрь потеряло больше 16% от проектного объема. Сейчас в самом маленьком из обеспечивающих Симферополь водохранилищ остается меньше полумиллиона кубометров воды – меньше 11% от проектного объема.

За счет забора воды из Белогорского района в Тайганском водохранилище также фиксируется уменьшение запасов: за месяц водоем потерял почти 6% от проектного объема – более 780 тысяч кубометров воды. Для жителей района это частично компенсируется стабильным состоянием Белогорского водохранилища, которое за прошедший месяц осталось на уровне 3,4 миллиона кубометров.

Сильное понижение уровня воды за октябрь было в Загорском, Изобильненском, Кутузовском, Балановском и Старокрымском водохранилищах – от 3,4% до 9,1%, при этом наибольшие потери зафиксированы в Загорском. Вместе с тем Кутузовское водохранилище по-прежнему остается одним из самых наполненных в Крыму – в нем на начало ноября сохраняется около трети от проектного объема. Второе водохранилище-лидер – Льговское, также больше 30%.

Больше 20% запасов сохраняется в Счастливенском и Альминском водохранилищах. В первом на начало ноября осталось около 3,4 миллиона кубометров, во втором – около 1,3 миллиона кубометров.

Наименее наполненным на сегодня остается Бахчисарайское водохранилище: в нем осталось около 167 тысяч кубометров воды, это около 2,5% от проектного объема.Всего в крымских водохранилищах естественного стока осталось чуть более 32,6 миллиона кубометров воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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