Названа дата выхода фильма о Сирии, который снимали в Крыму

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Съемки драмы «Пальмира» о Сирии, которую частично снимали в Крыму, завершатся в ноябре этого года, сообщил ТАСС продюсер картины Алексей Учитель.

По его словам, фильм представят широкой аудитории не ранее конца 2021 года.

«Мы настроены в конце ноября закончить съемки. Будет одна съемка еще в Петербурге, а дальше очень длительный процесс: там много графики, музыка, постпродакшн, весь звук, поэтому еще год работы следующий. В лучшем случае (выйдет – ред.) в конце следующего (года – ред.) но, думаю, что это где-то весна 2022 года», - сказал он.

Он напомнил, что картину снимают в Крыму уже более двух месяцев. По его словам, часть съемочной группы перед подготовкой ездила в Сирию и «смотрела все, что там есть».

«Плюс мы сотрудничаем с сирийскими кинематографистами, которые снимают для нас некоторые кадры такого пейзажного характера, которые мы потом в графике будем использовать. Сотрудничество есть, но везти огромную группу туда - это, конечно, риск колоссальный, и, я думаю, это не нужно», - отметил он.

Съемки остросюжетного боевика о Сирии начали снимать в конце августа в Крыму в районе села Морское. Фильм основан на реальных событиях. Российские социологи, Максим Шугалей и его спутник и переводчик Самер Суэйфан, отправляются по официальному приглашению в страну, разрываемую на части воинствующими группировками.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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