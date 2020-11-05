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Власть

На въезде в Крым таможенники задержали женщину с сотней упаковой лекарств

14:53 четверг, 5 ноября 2020

Крымчанка на пункте пропуска «Армянск» пыталась ввезти на полуостров с территории материковой Украины 92 упаковки незадекларированных медицинских препаратов общей стоимостью более 2,5 тысячи долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

«В ходе таможенного осмотра багажа граждан, прибывающих на территорию Российской Федерации, сотрудники таможни выявили у гражданки России незадекларированные медицинские препараты в ассортименте, обладающие глюкокортикоидным и антитромботическим действием. Рыночная стоимость перемещаемой партии, согласно предоставленным чекам, составила более 2,5 тысячи долларов», – говорится в сообщении.

При прохождении таможенного контроля женщина не подавала пассажирскую таможенную декларацию и о товарах, подлежащих обязательному декларированию, не заявляла. Иных разрешительных документов гражданка также не предъявляла.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование товаров). Назначена экспертиза.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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