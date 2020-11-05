На крымской трассе водитель уснул за рулем и влетел в столб

В 02:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул. Дачная в с. Перевальное Симферопольского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства 2 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Главного Управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытию на место установлено, что водитель автомобиля «ГАЗ» уснул за рулем и совершил столкновение с бетонным столбом.

Спасателями проведены мероприятия по деблокации мужчины с помощью гидравлического оборудования. Пострадавший с многочисленными травмами доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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