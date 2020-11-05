Молодой человек сорвался с 15-метровой скалы в Севастополе во время разговора по телефону

В районе СНТ «Бриз» в районе мыса Лермонтова в Севастополе произошло ЧП: с 15-метровой скалы упал 19-летний парень.

Инцидент произошел 31 октября, сообщает «КП – Крым».

Известно, что молодой человек вышел на край скалы, чтобы поговорить по телефону. Однако он не удержался и сорвался вниз с 15-метровой высоты.

Парень остался жив, но получил кататравму (повреждения, возникшие в результате падения с высоты). Он госпитализирован в городскую больницу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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