«Культурные» чиновники Севастополя скрыли 4,8 млн рублей доходов

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Прокуратура Севастополя нашла 148 нарушений в учреждениях культуры и образования.

В частности, 66 должностных не предоставили данные о своих доходах и расходах.

По данным пресс-службы прокуратуры, чиновники скрыты доходы на общую сумму более 4,8 млн рублей. Они не включили в отчет сведения о 21 объекте недвижимости, 12 транспортных средствах и 234 счетах в банках.

Среди других нарушений в сфере культуры и образования Севастополя, есть, например, «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего». Было обнаружено 10 таких фактов, шесть юридических и должностных лиц уже оштрафованы на общую сумму 210 тысяч рублей, а по четырем оставшимся случаям ведется разбирательство в судах.

Кроме того, в Балаклавском и Нахимовском районах помещениями и оборудованием пяти школ пользовались индивидуальные предприниматели, но это не было согласовано с департаментом имущественных отношений.

По поводу одного из нарушений будет возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным прокуратуры, в Нахимовском районе заведующая дошкольным учреждением изменила в документах сведения о том, сколько времени она фактически отработала.

«Прокурорами возбуждено 23 дела об административных правонарушениях и инициировано возбуждение одного уголовного дела. В настоящее время к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 47 лиц», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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