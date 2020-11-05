Крымчанин попался на инсценировке собственного ограбления

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Бахчисарайские полицейские привлекли к ответственности местного жителя за совершение заведомо ложного доноса.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть отдела МВД России по Бахчисарайскому району поступило телефонное сообщение от 24-летнего местного жителя. Он сообщил, что в лесополосе за городом на него напал неизвестный, ударил его по голове и открыто похитил принадлежащие ему два планшетных компьютера, а также кошелек с денежными средствами в сумме 7800 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевшего полицейские предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, после чего мужчина написал заявление о совершенном в отношении него преступлении.

Следственным отделом ОМВД России по Бахчисарайскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Сотрудниками отдела МВД России по Бахчисарайскому району в ходе расследования уголовного дела был проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские установили, что похищенный планшет со вставленной в него сим-картой, принадлежащий потерпевшему, периодически включался.

Гражданин после предъявленных ему доказательств признался, что грабеж в отношении него никто не совершал, а он сам инсценировал данное преступление, поскольку находился в долговых обязательствах и нуждался в деньгах. Планшеты он предварительно отключил, и вместе с кошельком и другими вещами спрятал. Затем ударился головой об дерево и сообщил в полицию о якобы совершенном в отношении него грабеже с применением насилия. Впоследствии вещи из тайника мужчина достал, а планшеты продал на радиорынке в Симферополе.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложный донос о совершении преступления), уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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