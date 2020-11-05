Общество
Какой сегодня праздник 5 ноября
фото © pixabay.com
Сегодня, 5 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День военной разведки России
Фото RT
День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой — отмечается ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.
Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления российской военной разведкой.
День рождения Останкинской телебашни
В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки, итоги которого были подведены через год. Победил проект архитекторов Леонида Баталова, Дмитрия Бурдина и конструктора Николая Никитина.
Летом 1960 года началось строительство башни, но уже через год возникли сомнения в надежности фундамента всей конструкции. Было проведено огромное количество экспертиз и проверок, прежде чем Министерство связи СССР утвердило окончательный проект башни. Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года.
5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан Акт о вводе ее в эксплуатацию. Дата подписания Акта считается днем рождения Останкинской телебашни.
День Якова
Народный праздник «День Якова» отмечается 5 ноября (по старому стилю - 23 октября). В православной церкви это день почтения памяти апостола от 70-ти Иакова, брата Господня по плоти. Другие названия праздника: «Яков», «Яков Праведный», «Яков Гужник», «Гужники». Люди верили в то, что птицы 5 ноября могут успокоить землю своим пением. Поэтому, проводили различные обряды, связанные с тем, чтобы обеспечить хороший урожай в следующем году.
Также сегодня, 5 ноября, отмечают такие праздники:
- День памяти святого апостола Иакова, брата Господня
- Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (World Tsunami Awareness Day)
- Международный день менеджеров-волонтеров (International Volunteer Managers Day)
- День рассматривания старых фотографий
- Праздник Апам-Напата
- День рыжих (National Redhead Day) в США
- День острого соуса (National Hot Sauce Day) в США
- День разведывательных войск Армении
- День американского футбола (American Football Day) в США
- День Пуно в Перу
- День Гая Фокса (Guy Fawkes Day) в Великобритании
- День независимости Колона в Панаме
- Международный день стаута (International Stout Day)
Сегодня именины празднуют: Игнатий, Яков, Максим, Никифор, Елисей.
Что происходило 5 ноября в прошлые годы
1605 - один из предводителей Порохового заговора в Англии арестованэто был Гай Фокс.
1813 - окончилась русско-персидская война 1804-1813 годов: Россия и Персия подписали Гюлистанский мирный договор.
1916 - императоры Германии и Австро-Венгрии провозгласили создание Королевства Польского.
1935 - Киев обзавелся первыми троллейбусами.
1968 - в знак протеста против колониального положения Украины и оккупации Чехословакии украинский патриот Василий Макух осуществил акт самосожжения на Крещатике в Киеве.
1994 - Джордж Форман в 10 раунде послал в нокаут Майкла Мурера и в возрасте 46 лет во второй раз стал чемпионом мира среди тяжеловесов.
2007 - похоронен известный русский актер Александр Дедюшко.
2009 - Нидал Малик Хасан расстреливает около 13 человек и ранит около 30 на военной базе Форт-Худ ВС США.
2009 - майор Дымовский делает видеообращение о коррупции в правоохранительных органах Краснодарского края, ролик быстро становится «хитом» интернета и собирает на YouTube более миллиона просмотров.
2010 - в ночь на 5 ноября в станице Кущевской Краснодарского края совершено массовое убийство 12 человек (в том числе 4 детей).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 ноября. Какие праздники будут завтра?
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