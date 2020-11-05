Власть
Губернатор Севастополя определился с пятью из шести замов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев внес в Законодательное собрание кандидатуры пяти заместителей.
Очевидно, первым вице-губернатором глава города хочет видеть Алексея Парикина – он должен курировать бюджет и все, что касается финансов, госзаказы, сферы потребительского рынка и сельское хозяйство, все дорожное хозяйство, госимущество, капстроительство и так далее.
На своих позициях остаются Александр Кулагин и Светлана Пирогова.
У Марии Литовко забрали сельское хозяйство, но добавили цифровое развитие.
Сферу образования будет курировать Игорь Михеев – москвич с высшими техническим и психологическим образованиями, в данный момент работает директором департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации.
Кто будет курировать городское хозяйство, природные ресурсы и энергетику, пока неизвестно. Но с кандидатурой должны определиться в ближайшее время, так как ЗакСо намерено рассмотреть губернаторские предложения 6 ноября.
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