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Коронавирус в Крыму

Два человека с COVID-19 скончались в Крыму

12:47 четверг, 5 ноября 2020

Медики зафиксировали смерть двух пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Всего в Крыму зафиксировано 153 смерти пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Крыму выявлено 207 новых случая. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 10 364 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 5 940 человек, из них 59 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки. За 4 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания.

Ситуацию с коронавирусом не удается стабилизировать в трех регионах Крыма. Ситуацию с распространением коронавируса удалось стабилизировать во всех регионах Крыма, кроме трех.

Вакцина от гриппа защищает от осложнений COVID-19. Медикам пока неизвестно, с чем это связано, поскольку антитела к гриппу не реагируют на коронавирус.

Эпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 21 процент. Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Крыму на 21%.

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