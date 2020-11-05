Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе больше 80 случаев COVID-19 за сутки: оперативная сводка ● Онищенко назвал преимущество Крыма перед Турцией для туристов ● В Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом за сутки ● Ситуацию с коронавирусом не удается стабилизировать в трех регионах Крыма ● В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Крыму
Два человека с COVID-19 скончались в Крыму
Медики зафиксировали смерть двух пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Всего в Крыму зафиксировано 153 смерти пациентов с коронавирусом.
За минувшие сутки в Крыму выявлено 207 новых случая. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 10 364 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 5 940 человек, из них 59 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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