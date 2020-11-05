Более 80 крымских отелей и санаториев участвуют в программе кешбека

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В Крыму 11 крымских туроператора и 85 объектов размещения, в том числе 14 санаториев, принимают участие во втором этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок разработанной Ростуризмом.

Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов РК.

По данным Ростуризма, общий объем бронирований по всем регионам РФ в рамках второго этапа туристического кешбэка уже превысил 1 млрд руб. При этом, в среднем, плечо бронирований очень короткое и составляет в среднем 10-12 дней.

Отдохнуть в Крыму с кешбэком можно не только в отелях, но и в знаменитых сакских грязелечебницах, и в санаториях в Евпатории и на ЮБК.

— В целом в этом году очень высокий спрос на отдых и оздоровление на осенний и в перспективе зимний период. И сейчас начинается «сезон здоровья», самое благоприятное для этого время, когда жара уже спадает и можно проводить лечебно-оздоровительные процедуры. Ряд санаториев разработал Программы реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции и Программы профилактики заболеваний дыхательной системы в принципе. Безусловно, основным требованием к работе объектов размещения остается соблюдение всех актуальных требований Роспотребнадзора, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

С 15 октября стартовал второй этап Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок. По обновленным условиям программы, к продаже доступны предложения от 2 ночей, а не от 4 ночей как ранее. При этом упразднена минимальная стоимость в 25 тыс. руб., действующая на первом этапе. Сумма возврата составляет 20%, но не более 20 тыс. руб. При этом, количество начислений возврата по одной карте в рамках программы не ограничено, а турпакеты и предложения отелей, приобретенные до 5 декабря, будут доступны до 10 января 2021 г.

Продажа акционных предложений осуществляется на сайте мирпутешествий.рф. Всего на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом, ранее Правительство РФ выделило 15 млрд руб.

На первом этапе Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок Крым стал одним из самых популярных направлений. За неделю продаж было куплено 1125 путевок в 79 крымских отеля.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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