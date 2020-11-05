Общество
Археологи нашли новые постройки и артефакты возле Свято-Владимирского собора в Херсонесе
Сотрудники историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» обнаружили многочисленные находки и элементы построек при проведении исследований, предваряющих будущую реставрацию Свято-Владимирского кафедрального собора.
Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника.
«В ходе изысканий были обнаружены находки и элементы построек разных эпох: стены античных и средневековых домов, участок христианского прихрамового кладбища, многочисленные монеты, керамические сосуды, бронзовые детали одежды (пряжки, пуговицы), стеклянные браслеты и другие предметы быта», – говорится в сообщении.
В пресс-службе музея-заповедника уточнили, что первоначально исследователи ставили скорее технические, чем научные задачи: открыть фундамент собора, указать геологам, где можно бурить скважины для исследования свойств грунта. «Однако результат работ превзошел все ожидания, поскольку ранее считалось, что весь культурный слой и древние сооружения на данном участке были уничтожены в ходе строительства храма», – уточняется в сообщении.
В частности, в шурфе (небольшой раскоп), который расположен перед главным входом в собор, были открыты два водовода.
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