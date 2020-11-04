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Общество

Жители Симферополя выходят на акцию протеста

Жители Симферополя выходят на акцию протеста

фото © Новый день

Жители симферопольского района Каменка намерены провести акцию протеста – соответствующее уведомление они подали в администрацию города.

Горожане выступают против мусоросортировочного предприятия, которое должно заработать в Каменке на следующей неделе.

Напомним, жители района давно требовали, чтобы мусоросортировку убрали у них из-под бока. Летом 2019 года глава РК Сергей Аксенов завозить отходы в Каменку запретил.

«Принято решение, что с сегодняшнего дня завоз мусора на сортировочную станцию в микрорайоне Каменка в Симферополе прекращается, – заявил он 18 июня прошлого года. – В течение месяца вырабатываем альтернативную ситуацию – либо станция по сортировке мусора будет находиться на полигоне в селе Тургенево, либо отдалено от жилого фонда. При этом транспортировка мусора не должна проходить через жилые кварталы».

Но теперь стало известно, что 9 ноября мусоросортировка в Каменке возобновит работу: уже объявлен набор сотрудников. А руководство предприятия заявляет, что работа ведется в рамках нацпроекта «Экология».

«Мы хотели провести День народного единства вместе с детьми, чтобы рассказать им, что нет различия в национальностях, что мы – единый народ. Но вместо этого нам придется защищаться от того, что угрожает нашим жизням, нашему здоровью», – заявляют жители Каменки.

В тексте использованы материалы: Новый день

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