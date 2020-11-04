Общество
Жители Симферополя выходят на акцию протеста
фото © Новый день
Жители симферопольского района Каменка намерены провести акцию протеста – соответствующее уведомление они подали в администрацию города.
Горожане выступают против мусоросортировочного предприятия, которое должно заработать в Каменке на следующей неделе.
Напомним, жители района давно требовали, чтобы мусоросортировку убрали у них из-под бока. Летом 2019 года глава РК Сергей Аксенов завозить отходы в Каменку запретил.
«Принято решение, что с сегодняшнего дня завоз мусора на сортировочную станцию в микрорайоне Каменка в Симферополе прекращается, – заявил он 18 июня прошлого года. – В течение месяца вырабатываем альтернативную ситуацию – либо станция по сортировке мусора будет находиться на полигоне в селе Тургенево, либо отдалено от жилого фонда. При этом транспортировка мусора не должна проходить через жилые кварталы».
Но теперь стало известно, что 9 ноября мусоросортировка в Каменке возобновит работу: уже объявлен набор сотрудников. А руководство предприятия заявляет, что работа ведется в рамках нацпроекта «Экология».
«Мы хотели провести День народного единства вместе с детьми, чтобы рассказать им, что нет различия в национальностях, что мы – единый народ. Но вместо этого нам придется защищаться от того, что угрожает нашим жизням, нашему здоровью», – заявляют жители Каменки.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 3 ноября. Сегодня, 3 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 2 ноября. Сегодня, 2 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 1 ноября. Сегодня, 1 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 31 октября. Сегодня, 31 октября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
СМИ: Трамп показывает лучший результат на выборах, чем ожидалось
Гонка за контроль над Сенатом продолжается, но надежды демократов на получение большинства уменьшаются.
Крупный пожар в Феодосии: в сети обнародовано видео момента возможного поджога видео
Некто Али Эмиралиев выложил на канале youtube видеозапись с веб-камеры, на которой зафиксирован момент начала пожара, произошедшего в городе ночью с 30 на 31 октября, в результате которого сгорели семь кафе, магазин и торговые ряды.
В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков
В Крыму власти сообщили, что временно приостанавливают регистрацию заключения брака в торжественной обстановке из-за пандемии коронавируса.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
вчера
Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса
Американские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, одна из которых может делать его более заразным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале mBIO.