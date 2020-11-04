Водный кризис
Развитие сюжета: Проблемы с водой в Крыму могут отпугнуть туристов ● Графики подачи воды в Крыму могут сохраниться до декабря 2021 года ● Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины ● Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды ● Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки
Власти Крыма решили расчистить дно трех водохранилищ
фото © Крым.реалии
В Крыму решили расчистить дно трех водохранилищ.
Соответствующее распоряжение правительства Крыма размещено на правительственном портале.
Расчищать водохранилища, согласно документу, поручили Министерству сельского хозяйства Крыма.
«Организовать проведение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации в части удаления водных растений в следующих водных объектах, расположенных на территории Республики Крым: водохранилище Ленинское, водохранилище Феодосийское, водохранилище Изобильненское», – сказано распоряжении.
Ситуация с наполнением водохранилищ Крыма продолжает оставаться критической. Из-за отсутствия осадков и засухи воды в большинстве водоемах осталось меньше половины.
На прошлой неделе СМИ сообщали, что Аянское водохранилище естественного стока, расположенное в южной части Симферопольского района, заполнено менее чем на треть. Аналогичная ситуация наблюдается в Изобильненском водохранилище под Алуштой. За месяц оно уменьшилось почти на 1 млн кубометров.
2 ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что больших запасов воды вокруг Симферополя для восполнения вододефицита нет, поэтому власти «готовы к худшему». График подачи воды населению, по его прогнозам, сохранится еще минимум на год.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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