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Коронавирус в Крыму

В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки

В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки

фото © pixabay.com

В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом.

Это самый большой показатель с начала пандемии.

Как сообщает пресс-служба правительства города, все заболевшие – местные жители в возрасте от 7 до 88 лет. 26 пациентов были госпитализированы в больницы города, остальные оставлены дома на амбулаторном лечении.

Сообщается также, что за сутки выздоровели и были выписаны 185 пациентов. Одна женщина в возрасте 75 лет с подтвержденным COVID-19 скончалась.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2718 человек. В настоящий момент выздоровели 1822 человека, 72 человека умерли. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 268 человек: 149 - в инфекционной больнице, 117 - в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» - 33 человека. На амбулаторном лечении - 518 человек», - озвучили цифры в пресс-службе правительства.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрировано 202 новых случая COVID-19, трое пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму. За минувшие сутки на территории республики выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции.

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В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом.

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