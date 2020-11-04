В Севастополе активисты разблокировали доступ к закрытому суду по тарифам на мусор

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Ленинский районный суд Севастополя принял решение, по которому общественники смогут участвовать в закрытом суде по тарифам на мусор.

Суд объединил два параллельных дела по тарифам на мусор (закрытое и открытое) в один процесс.

В суде рассматриваются два одинаковых дела о незаконности начисления оплаты и формированию тарифов по вывозу мусора. В одном деле истцом выступают жители, в другом – местная прокуратура.

3 ноября на открытом заседании по иску жителей к ООО «Благоустройство города «Севастополь» активисты заявили ходатайство об объединении двух аналогичных судебных производств в одно. Суд его удовлетворил. Теперь активисты получат доступ к закрытому заседанию суда по мусорным тарифам. По словам истцов, они намерены добиваться полной гласности о ходе судебных разбирательств.

Третьими лицами в суде являются перевозчик мусора фирма «Чистый город» и Департамент городского хозяйства правительства Севастополя. На суд представители «Чистого города» и департамента не явились.

Ранее суд обязал оператора ООО «Благоустройство города «Севастополь» предоставить договор с фирмой-перевозчиком и акты выполненных работ. 3 ноября оператор предъявил только образец типового договора.

30 октября Ленинский районный суд Севастополя начал рассматривать иск прокуратуры к региональному оператору по вывозу мусора. Иск в суд подала Ленинская районная прокуратура города по требованию активистов. Общественники считают, что долгое время региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами неправильно начислял оплату за вывоз мусора и нарушал порядок формирования тарифов. Фирма-оператор потребовала вести заседания в закрытом режиме из-за возможного наличия коммерческой тайны, прокурор поддержал требование оператора. Суд закрыл заседания для слушателей.

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