Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков ● В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки ● В Алуште сотрудники почты нарушают масочный режим ● Еще три человека с диагнозом COVID-19 умерли в Крыму ● Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Крыму
фото © vk.com/aksenovrk
Ситуация с коронавирусом в Крыму значительно не поменялась, тенденция к росту числа заболевших сохраняется, заявила журналистам руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«При этом видим соблюдение масочного режима в местах скопления людей, но сегодня еще рано говорить о том, что мы видим результат от введения этого мероприятия.
Увеличилось в Крыму число заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен на 21%», - сказала главный санитарный врач.
По ее словам, больше всего эпидпорог превышен в Симферополе – на 27%. Но при этом практически во всех регионах полуострова, кроме Ялты, Алушты и Нижнегорского района, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией значительно стабилизировалась.
В Крыму количество зараженных коронавирусом достигло 10 тысяч. 202 случая выявлены за последние сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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