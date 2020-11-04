В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в Крыму

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Ситуация с коронавирусом в Крыму значительно не поменялась, тенденция к росту числа заболевших сохраняется, заявила журналистам руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«При этом видим соблюдение масочного режима в местах скопления людей, но сегодня еще рано говорить о том, что мы видим результат от введения этого мероприятия.

Увеличилось в Крыму число заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен на 21%», - сказала главный санитарный врач.

По ее словам, больше всего эпидпорог превышен в Симферополе – на 27%. Но при этом практически во всех регионах полуострова, кроме Ялты, Алушты и Нижнегорского района, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией значительно стабилизировалась.

В Крыму количество зараженных коронавирусом достигло 10 тысяч. 202 случая выявлены за последние сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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