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В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков

16:12 среда, 4 ноября 2020
В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков

фото © Крым.реалии

В Крыму власти сообщили, что временно приостанавливают регистрацию заключения брака в торжественной обстановке из-за пандемии коронавируса.

Об этом, в частности, сообщается на сайте Минюста Крыма.

«Парам будет предложено перенести торжественное бракосочетание на более поздний срок, а в случае отказа – регистрация брака будет производиться исключительно в присутствии жениха и невесты», – сказано в сообщении.

Кроме того, отменяются выездные мероприятия, связанные с регистрацией и заключением брака, а также церемонии имя наречения в торжественной обстановке.

Отмечается, что ЗАГСы Крыма «продолжают вести прием при соблюдении масочного режима и по предварительной записи».

«Без записи осуществляется только первичная регистрация – регистрация рождения и регистрация смерти. Без записи осуществляется только первичная регистрация – регистрация рождения и регистрация смерти», – сообщают в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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