Коронавирус в Крыму
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В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков
фото © Крым.реалии
В Крыму власти сообщили, что временно приостанавливают регистрацию заключения брака в торжественной обстановке из-за пандемии коронавируса.
Об этом, в частности, сообщается на сайте Минюста Крыма.
«Парам будет предложено перенести торжественное бракосочетание на более поздний срок, а в случае отказа – регистрация брака будет производиться исключительно в присутствии жениха и невесты», – сказано в сообщении.
Кроме того, отменяются выездные мероприятия, связанные с регистрацией и заключением брака, а также церемонии имя наречения в торжественной обстановке.
Отмечается, что ЗАГСы Крыма «продолжают вести прием при соблюдении масочного режима и по предварительной записи».
«Без записи осуществляется только первичная регистрация – регистрация рождения и регистрация смерти. Без записи осуществляется только первичная регистрация – регистрация рождения и регистрация смерти», – сообщают в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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