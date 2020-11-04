Коронавирус в Крыму
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В Алуште сотрудники почты нарушают масочный режим
Как сообщает пресс-служба администрации Алушты, об этом шла речь на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
— За неделю в Алуште зарегистрировано 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, — сообщила и.о. начальника Алуштинского регионального Управления Роспотребназора по Республике Крым и городу Севастополю Татьяна Еськова, отметив что более 40% заболевших – это контактные лица, по-семейному и коллективному очагу.
Также Татьяна Еськова обратила внимание на то, что в общественных местах, в частности в магазинах, соблюдение масочного режима не выполняется в вечернее время, а также в отделениях почты сотрудники не носят маски. На штабе принято решение направить руководству «Крым Почта» письмо о несоблюдении сотрудниками почтовых отделений обязательного масочного режима.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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