Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.3
воздух +16
море +18

Коронавирус в Крыму

В Алуште сотрудники почты нарушают масочный режим

Как сообщает пресс-служба администрации Алушты, об этом шла речь на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

— За неделю в Алуште зарегистрировано 74 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, — сообщила и.о. начальника Алуштинского регионального Управления Роспотребназора по Республике Крым и городу Севастополю Татьяна Еськова, отметив что более 40% заболевших – это контактные лица, по-семейному и коллективному очагу.

Также Татьяна Еськова обратила внимание на то, что в общественных местах, в частности в магазинах, соблюдение масочного режима не выполняется в вечернее время, а также в отделениях почты сотрудники не носят маски. На штабе принято решение направить руководству «Крым Почта» письмо о несоблюдении сотрудниками почтовых отделений обязательного масочного режима.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Присоединение Крыма считают важным только шесть процентов россиян. События «крымской весны» 2014-года уступили как Победе 1945-го года, так и празднованию Нового года.

В Крыму отреагировали на предложенный Украиной «крымский саммит». В Крыму отреагировали на инициативу Украины по организации «крымского саммита».

В Керчи мэр получил новые полномочия. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин получил новые полномочия: теперь он сможет принимать кадровые решения по своим заместителям без согласования с городским советом.

Развожаев «перекроил» правительство Севастополя. В Севастополе изменилась структура правительства. Решение об этом губернатор Михаил Развожаев озвучил на внеплановом заседании правительства.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки

В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?

Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?

Повторяющиеся контакты менее 15 минут тоже необходимо учитывать, считают в CDC. Были ли на контактировавших маски, не имеет значения для определения близкого контакта.

Коронавирус в Крыму
Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса

Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса

Американские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, одна из которых может делать его более заразным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале mBIO.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации