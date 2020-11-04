Ученые выяснили: коронавирус ухудшает мужскую сперму

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Тревожные данные о влиянии COVID-19 на качество спермы были опубликованы в авторитетном издании The Lancet.

Китайские ученые проанализировали результаты анализов пациентов из нескольких центров репродукции и обнаружили у мужчин, перенесших COVID-19 в легкой и средней степени тяжести, серьезное нарушение продукции спермы. На этом основании некоторые ученые уже делают предположения, что в ближайшее время человечество столкнется с проблемой продолжения рода.

Авторы исследования изучали как семенники и придатки семенников умерших от COVID-19 мужчин, так и качество спермы у перенесших заболевание с благоприятным исходом. Если говорить о первой группе, то при гистологическом исследовании образцов ткани яичек людей, умерших от COVID-19, были обнаружены истончение семенного эпителия (уменьшение количества клеточных слоев), а также массивное разрушение сперматозоидов в семенных канальцах. Во всех образцах были обнаружены признаки воспаления яичек (орхит) и придатков яичка (эпидидимит).

Во второй группе были только пациенты с доказанной фертильностью (обязательным условием было наличие детей в результате естественной беременности; кроме того, мужчины группы никогда не проходили терапию в связи с бесплодием ), старше 18 лет, у которых положительный мазок на коронавирус был зафиксирован в течение последней недели на момент исследования. Кроме того, из исследования были исключены пациенты, употреблявшие стероидные гормоны при лечении от коронавируса (это могло повлиять на результаты исследования). Еще одним условием было отсутствие в анамнезе заболеваний, которые могут повлиять на сперматогенез (ожирение, диабет, крипторхизм, варикоцеле, перекрут яичка, эпидемический паротит, инфекция половых путей, воздействие химических веществ окружающей среды и т.д.). Авторы исследования отмечают снижение уровня мужских половых клеток до степени клинически значимой олигоспермии - снижение числа сперматозоидов в эякуляте.

Впрочем, известный российский репродуктолог, основатель и вице-президент Российской Ассоциации Репродукции Человека и журнала «Проблемы Репродукции», директор Центра Репродукции и Генетики Маргарита Аншина в беседе с обозревателем «МК» посоветовала не торопиться с такими драматическими выводами:

- Надо исходить из того, что каждый центр репродуктивных технологий накапливает свой собственный опыт наблюдения за пациентами, в том числе, перенесшими COVID. У нас мужчин с COVID пока не было. Была одна пациентка – ей перенесли эмбрион, тест на COVID на момент переноса был отрицательным, а через несколько дней она узнала, что инфицирована, а еще через несколько, что беременна. И хотя у нее была тяжелая форма, все закончилась хорошо и беременность развивается в пределах нормы. Что касается влияния инфицирования коронавирусом на сперму и последующую способность к деторождению, а заодно на яйцеклетки, вынашивание и наступление беременности, думаю, пока об этом говорить рано. Научные публикации на этот счет появляются, но, как правило, они отражают опыт отдельных центров и не являются мультицентровыми, учитывающими опыт центров репродукции по всему миру. Пандемия началась 9 месяцев назад, прошло еще слишком мало времени, чтобы можно было говорить об объективности данных тех или иных исследований. Нужно иметь в виду, что у мужчины сперматогенез обновляется каждые три месяца (точнее, каждые 82 дня), и чтобы понять, как что-то подействовало на этот процесс и какие изменения в нем произошли, нужны длительные наблюдения. Нет исходных спермограмм у этих мужчин, то, что у них есть дети хорошо, но недостаточно, потому что... по многим причинам. Мужчины, включенные в исследование, делали спермограммы только после болезни Но есть правило: оценивать спермограмму нужно минимум два раза – если данные первого теста плохие, нужно повторить тест еще через три месяца. Сколько таких мужчин даже по сумме данных нескольких центров, могло пройти за 9 месяцев пандемии? Для глобальных выводов о фатальном влиянии коронавируса на сперматогенез нужны годы и тысячи пациентов.

Кроме того, нужно учитывать, что в первые месяцы пандемии заболевшие, в том числе мужчины, получали убойное лечение (цитостатиками, плаквениллом и пр.), поэтому связывать ли неважные показатели их спермограмм с коронавирусом или с полученным лечением - тоже очень непростой вопрос. Сегодня во всем мире в основном отошли от агрессивного лечения COVID, поэтому для достоверности данных о влиянии лечения на показатели сперматогенеза надо раздельно проводить статистику в первые полгода и последующие месяцы.

- У мужчин из исследуемой группы была нарушена выработка тестостерона, что может указывать не только на потенциальное бесплодие, но и на импотенцию.

- Проще опросить у участников исследования стали ли они импотентами, чем строить такие предположения!

…Тем временем, профессор, патофизиолог из Мумбая Александр Кухарчук пишет в своей соцсети, что после изучения этой работы о нарушении продукции спермы у мужчин с легкой и средней степени тяжести COVID-19, он для начала проверил отношение авторов к частному банку спермы: «Нет! Авторы оказались специалистами в области репродуктивного здоровья, но не зарабатывают себе на жизнь сбором и хранением спермы. Это плохо. Плохо потому, что их данным можно верить, а это значит, что есть реальная угроза репродуктивному здоровью всего человечества из-за потери фертильности его “сильной половиной».

- Что касается выводов о том, что они верные, потому что получены врачами, а не банками по хранению спермы, они просто наивны! Кто больше репродуктологов заинтересован сделать всех бесплодными? Банки морозят то, что им сдают, а врачи ставят диагноз и лечат! Это если пытаться искать мотивацию для искажения результатов. Но я уверена, что никем не руководят корыстные мотивы: вот спешка и недобросовестность статистики - это имеет место нередко, - тем временем считает Маргарита Аншина. - Особенно поражает нагнетание страстей по поводу отрицательного влияния коронавируса на будущую фертильность мужчин, которые вырастут из переболевших сегодня детей. Это просто фантастика! Хорошо известно, что дети болеют редко и в основном легко. У них что, исследовали сперматогенез до и после этого? Или кто-то уже вырос настолько, чтобы озаботиться потомством и страдает бесплодием? Этот крайне безответственные заявления!

- На всех научных конференциях постоянно говорят об ухудшении качества спермы в последние 50 лет. Есть ли этому какое-то объяснение?

- Да, об этом говорят давно. В основном, причиной называют плохую экологию. Но надо сказать, что показатели спермограмм в основном почему-то одинаковы и в экологически благополучных и не очень благополучных районах. Думаю, что это «ухудшение» - результат изменений в методологии оценки спермы, а они очень существенны. Сегодня считается, что у фертильных мужчин должно быть 15 миллионов сперматозоидов на 1 мл спермы, их подвижность должна превышать 20%, а морфологически нормальных должно быть 14%. Это в 4 раза ниже, чем показатели первых спермограмм. Это не означает, что мужчины стали в 4 раза хуже, просто критерии поменялись. Кроме того, заставить еще 20 лет назад мужчину из бесплодной пары сделать спермограмму было ой как трудно! Все бесплодные браки списывались на женщин. Сегодня ситуация радикально изменилась и поэтому также часто, как женщин, мы видим бесплодных мужчин с плохими спермограммами. Поэтому я бы не стала оплакивать человечество.

В тексте использованы материалы: МК

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