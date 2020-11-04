Ученые назвали неочевидные признаки инфаркта

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Специалисты назвали неочевидные и неожиданные признаки приближающегося инфаркта.

Об этом сообщило издание Express.

По словам ученых, большинству людей известны лишь главные симптомы сердечного приступа, такие как одышка, усталость и боль в груди. Однако кроме этих признаков об инфаркте у человека могут свидетельствовать синеватые губы, руки или ноги.

Помимо этого эксперты назвали и другие признаки, свидетельствующие о приближении инфаркта: внезапное увеличение потоотделения, «тяжелое» сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, ощущение слабости, потеря сознания, а также чувство беспокойства и приближающейся смерти, отмечает телеканал «Звезда».

Как уточнили в Британском фонде сердца, интенсивность боли в груди может быть разной: у кого-то она сильная, а кому-то напомнит лишь неприятные ощущения при несварении желудка. Указанные симптомы могут длиться несколько дней, а могут возникать внезапно и резко. В этом случае врачи рекомендуют обращаться в скорую помощь, пишет «Москва 24».

28 октября сообщалось, что британские эпидемиологи установили, что курение с ранних лет более чем в три раза увеличивает риск преждевременной смерти человека от болезней сердца и сосудов.

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