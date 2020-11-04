Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса

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Американские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, одна из которых может делать его более заразным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале mBIO.

Специалисты секвенировали (определили аминокислотную или нуклеотидную последовательность. — Ред.) геномы 5085 штаммов SARS-CoV-2, чтобы понять взаимосвязь между генотипами вирусов и особенностями пациентов, появившихся в течение двух волн COVID-19 в Хьюстоне, штат Техас, который является четвертым по величине и наиболее этнически разнообразным городом в США.

Авторы публикации утверждают, что отчет дает первую молекулярную характеристику штаммов SARS-CoV-2, вызывающих две различные волны заболевания COVID-19.

Во время первой волны пандемии мутацию D614G, затрагивающую S-белок, зафиксировали у 71% пациентов с коронавирусом в Хьюстоне. Во время второй волны распространенность этого варианта выросла до 99,9%, что характерно для заразившихся по всему миру, уточняют специалисты.

Ученые изучили различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Выяснилось, что D614G не влияет на патогенность вируса, но эксперты выявили признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса, и сделали вывод, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.

Эксперименты также продемонстрировали, что по крайней мере одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое человек вырабатывает для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2, то есть вариант вируса способен обмануть человеческую иммунную систему.

Всего в рамках исследования было обнаружено 285 мутаций, однако большинство из них не оказывает значительного влияния на тяжесть заболевания и не демонстрирует способности избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.

Ранее, в октябре, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков рассказал, что течение COVID-19 будет проходить более мягко благодаря естественным процессам мутации вируса до более слабых форм в течение 5–10 лет.

По его словам, в отличие от гриппа, который мутирует несколько раз в год, циклы изменений коронавируса очень длительные.

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