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Цены на жилье в Севастополе продолжают расти

Квадратный метр новой квартиры в городе-герое стоит в среднем 73,6 тысячи рублей.

По итогам октября этого года средняя цена квартир на первичном рынке Севастополя составила 73 593 руб. за квадратный метр, а на вторичном рынке — 90 488 руб./кв. м, домов — 74 024 руб./кв. м, земельных участков — 427 844 руб. за 100 кв. м. Об этом сказано в докладе Аналитической корпоративной группы, с которым ознакомились «Примечания».

«Как и предыдущие месяцы, какого-либо снижения стоимости в связи с коронавирусной эпидемией на рынке недвижимости за рассматриваемый период зафиксировано не было, напротив, конец летнего периода и начало осени знаменовалось ростом цен», — отметили в АКГ.

В группе обратили внимание на то, что в Севастополе ухудшается ситуация с новыми площадками для строительства многоквартирных домов. Без появления на рынке недвижимости новых ЖК и с уменьшением количества предложений на стадии «котлована» растут цены как на новые, так и на б/у квартиры, констатировали в АКГ.

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