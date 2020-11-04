Тонуть стали меньше: в Крыму подвели итоги купального сезона

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В Крыму в купальный сезон 2020 года число происшествий на воде уменьшилось на 15% по сравнению со статистикой предыдущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

По информации ведомства, которое на прошедшем заседании региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности подвело итоги купального сезона, в этом году на крымском побережье Черного моря было зафиксировано 77 происшествий, в которых погибло 55 человек (из них трое – несовершеннолетние). За аналогичный период прошлого года в МЧС зарегистрировали 90 происшествий на воде, в которых погибли 63 человека.

Единственная особенность, которую придала работе спасателей пандемия коронавируса, заключалась в том, что купальный сезон массово стартовал несколько позже обычного – после того, как полуостров отменил большинство мероприятий, связанных с ограничением работы туристической сферы.

При этом следует учитывать, что в двух муниципальных округах, Алуште и Ялте, купальный сезон был официально продлен до 30 октября «в связи с благоприятными погодными условиями». По информации ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Крым, из 417 пляжей, которые в сезоне 2020 года были допущены к эксплуатации, 101 пляж – 14 в Ялте и 87 в Алуште – продолжал работать до конца второго осеннего месяца.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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