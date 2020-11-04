Тест на COVID-19 наиболее точен на восьмой день после заражения

фото © pixabay.com

Минимальная вероятность получить ложноотрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 наступает на восьмой день после заражения, или на третий после появления первых симптомов.

К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (США). Они изучили более тысячи ПЦР-исследований.

«Уровень ложноотрицательных результатов был минимален через восемь дней после заражения, то есть в среднем через три дня после появления симптомов. Таким образом, это может быть оптимальным временем для тестирования, если цель — минимизировать ложноотрицательные результаты», — сообщили авторы исследования.

Первые дни после инфицирования концентрация патогена в организме еще слишком мала, чтобы это определил анализ, пояснил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (вуза-участника проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Альберт Ризванов.

Через неделю-две после инфицирования, когда заболевание идет на спад, а иммунная система начнет справляться с болезнью, вероятность обнаружить вирус при ПЦР-тестировании также значительно снижается, добавил доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев.

В России сбой дают 30% тестов на COVID-19, сообщали ранее в Минздраве.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названо неожиданное полезное свойство томатного сока. Томатный сок в рационе человека способен снижать артериальное давление и сокращать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В Крыму продлили запрет на посещение пациентов больниц. В Крыму из-за COVID до 15 октября продлен запрет на посещение пациентов в медучреждениях, а также воспитанников детдомов и интернатов.

Крымский химик рассказал о вреде пластиковой посуды. Пластиковые бутылки для воды не стоит хранить на солнце, так как они могут выделять ядовитые вещества.

Диетолог рассказала об опасности бутилированной воды для организма. Вода в пластиковой таре из магазинов не только не полезна для организма, но даже может быть опасна.