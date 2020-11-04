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Коронавирус в Крыму

Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму

08:29 среда, 4 ноября 2020
Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму

фото © Новости Крыма

За минувшие сутки на территории республики выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 124 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Аксенов в Facebook. Кроме этого, 42 случая заболевания из вновь выявленных с бессимптомным течением заболевания.

За сутки в Крыму проверили на коронавирус 4162 человека.

Выздоровевших за весь период – 5881 человек. Таким образом, число заболевших в Крыму достигло 10157.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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