Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковидному госпиталю в Армянске не хватает врачей ● Севастополь готовится к «домашнему» коронавирусу ● Ученые назвали семь симптомов легкой формы коронавируса ● В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население ● В школах Крыма во время каникул проведут спецобработку от коронавируса
Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
фото © Новости Крыма
За минувшие сутки на территории республики выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил в соцсетях глава региона Сергей Аксенов.
«Из общего количества заболевших 124 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал Аксенов в Facebook. Кроме этого, 42 случая заболевания из вновь выявленных с бессимптомным течением заболевания.
За сутки в Крыму проверили на коронавирус 4162 человека.
Выздоровевших за весь период – 5881 человек. Таким образом, число заболевших в Крыму достигло 10157.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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