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Власть

СМИ: Трамп показывает лучший результат на выборах, чем ожидалось

15:16 среда, 4 ноября 2020
СМИ: Трамп показывает лучший результат на выборах, чем ожидалось

фото © EPA/UPG

Гонка за контроль над Сенатом продолжается, но надежды демократов на получение большинства уменьшаются.

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден во время подсчета голосов на президентских выборах в США не нанес решающего начального удара своему оппоненту, действующему главе государства республиканцу Дональду Трампу. Об этом говорится в публикации издания Economist.

«Несмотря на то, что опросы прогнозировали вполне уверенную победу демократа Джо Байдена на выборах президента США 2020 года, с ходом подсчета голосов все оказалось не так просто, как казалось», - подчеркивает издание.

Согласно сообщениям Байден потерял голоса избирателей в штатах Флорида, Огайо и Техас, отстает от Трампа в Северной Каролине, что стало достаточно неожиданным результатом.

Однако все-таки Байден получил важное преимущество в штате Аризона, хотя в 2016 году этот штат активно голосовал именно за республиканца.

По мнению издания, итоги избирательной гонки определят на Среднем Западе штаты Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Так это было в 2016 году, когда Трамп неожиданно победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

«Если предположить, что Байден одержит победу в штатах, которые активно поддерживали Хиллари Клинтон в 2016 году, он мог бы вполне рассчитывать на уверенную победу», - полагает издание.

При таком развитии событий, даже не получив преимущества в штате Пенсильвания чей результат долго считался одним из решающих, Байден все еще может победить Трампа.

Вместе с тем гонка за контроль над Сенатом все еще продолжается, но надежды демократов на получение большинства несколько уменьшаются. Кандидаты в Сенат от Республиканской партии объявлены победителями в Южной Каролине, Канзасе, Кентукки, Миссисипи и Айове.

«Сейчас многие западные штаты США сообщают о том, что пока подсчитано недостаточное количество голосов, поэтому еще рано говорить об итогах, однако трудно отрицать то, что опросы все-таки снова недооценили Трампа», - говорится в публикации.

Перед финальным раундом дебатов между Трампом и Байденом опрос Gallup показал, что 56% американцев считают, что Трамп не заслуживает второго президентского срока. Исторически в США все кандидаты с рейтингом одобрения 50% и выше выиграли переизбрание, а президенты с рейтингом одобрения значительно ниже 50% проигрывали.

При этом у Байдена были лучшие рейтинги перед выборами, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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