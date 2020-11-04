Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.3
воздух +13
море +18

Власть

Силовики выявили в Керчи плантацию конопли

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ выявили плантацию конопли на территории домовладения жителя Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Стражами порядка установлено, что 34-летний мужчина на территории принадлежащего ему домовладения занимался выращиванием побегов конопли, применяя методы селекции, осуществляя регулярный их полив и подкормку, а также рыхление почвы и удаление сорняков», – говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили у мужчины готовый продукт. «Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества в высушенном и готовом к употреблению виде являются наркотическим средством марихуана общей массой почти 10 килограммов. Запрещенные вещества хранились в сарае и гараже, они были подвешены в несколько мешков», – отметили в пресс-службе.

В отношении жителя Керчи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и статье 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

Накануне сотрудники полиции выявили плантацию конопли у жителя Симферопольского района.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму задержали наркоторговцев с крупной партией марихуаны. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с коллегами из МВД по Республике Крым задержали двух жителей Белогорского района, 1991 г.р., у которых обнаружена крупная партия марихуаны.

Жительницы Севастополя разбрасывали наркотики по Балаклаве. Уголовное дело двух представительниц прекрасного пола, в промышленных масштабах изготовлявших в Севастополе наркотики, передано в суд.

Транспортные полицейские задержали двух наркоторговцев в Симферополе. Полицейские во время операции «Мак» задержали двух молодых людей, которые делали закладки с наркотиками возле железной дороги на участке Симферополь – станция Молодежное.

В Симферополе у местного жителя изъяли более пяти кг наркотиков. У организованной группы в Симферополе изъяли более пяти килограммов синтетических наркотиков.

Власть
СМИ: Трамп показывает лучший результат на выборах, чем ожидалось

СМИ: Трамп показывает лучший результат на выборах, чем ожидалось

Гонка за контроль над Сенатом продолжается, но надежды демократов на получение большинства уменьшаются.

Происшествия
Крупный пожар в Феодосии: в сети обнародовано видео момента возможного поджога

Крупный пожар в Феодосии: в сети обнародовано видео момента возможного поджога видео

Некто Али Эмиралиев выложил на канале youtube видеозапись с веб-камеры, на которой зафиксирован момент начала пожара, произошедшего в городе ночью с 30 на 31 октября, в результате которого сгорели семь кафе, магазин и торговые ряды.

Коронавирус в Крыму
В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков

В Крыму приостанавливают торжественную регистрацию браков

В Крыму власти сообщили, что временно приостанавливают регистрацию заключения брака в торжественной обстановке из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус в Крыму
Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса

Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса

Американские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, одна из которых может делать его более заразным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале mBIO.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации