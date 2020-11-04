Силовики выявили в Керчи плантацию конопли

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ выявили плантацию конопли на территории домовладения жителя Керчи.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Стражами порядка установлено, что 34-летний мужчина на территории принадлежащего ему домовладения занимался выращиванием побегов конопли, применяя методы селекции, осуществляя регулярный их полив и подкормку, а также рыхление почвы и удаление сорняков», – говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили у мужчины готовый продукт. «Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества в высушенном и готовом к употреблению виде являются наркотическим средством марихуана общей массой почти 10 килограммов. Запрещенные вещества хранились в сарае и гараже, они были подвешены в несколько мешков», – отметили в пресс-службе.

В отношении жителя Керчи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и статье 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.

Накануне сотрудники полиции выявили плантацию конопли у жителя Симферопольского района.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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