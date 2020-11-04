Власть
Силовики выявили в Керчи плантацию конопли
Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ выявили плантацию конопли на территории домовладения жителя Керчи.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Стражами порядка установлено, что 34-летний мужчина на территории принадлежащего ему домовладения занимался выращиванием побегов конопли, применяя методы селекции, осуществляя регулярный их полив и подкормку, а также рыхление почвы и удаление сорняков», – говорится в сообщении.
Также правоохранители обнаружили у мужчины готовый продукт. «Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества в высушенном и готовом к употреблению виде являются наркотическим средством марихуана общей массой почти 10 килограммов. Запрещенные вещества хранились в сарае и гараже, они были подвешены в несколько мешков», – отметили в пресс-службе.
В отношении жителя Керчи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и статье 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Ему грозит от 2 до 10 лет лишения свободы.
Накануне сотрудники полиции выявили плантацию конопли у жителя Симферопольского района.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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