Севастопольский политик попал в ДТП с мотоциклом

фото © Владислав Ищенко

Столкновение мотоцикла и автомобиля известного севастопольского политика и общественного деятеля Ивана Федосовича Ермакова произошло сегодня на улице Хрусталева.

Как рассказал проезжавший там Владислав Ищенко, ДТП случилось приблизительно в 11.15. По его словам, мотоциклист ехал прямо по главной со стороны ГАИ в сторону 5-го километра, а автомобиль, судя по всему, разворачивался в кармане у воинской части.

«Мотоцикл лежал на боку. У мотоциклиста, похоже, перелом - он сидел в сознании, но его забирала скорая, что-то с ногой. К тому моменту полиции еще не было», - рассказал он.

Иван Ермаков подтвердил факт столкновения с мотоциклистом.

«Скорая его забрала. Нога, сейчас просветят», - сказал он.

Других комментариев он давать не стал, отметив, что на место приехала полиция.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе одновременно загорелось три нежилых дома. В ночь на 2 ноября в Нахимовском районе загорелось сразу три дома на участке, предназначенном к реновации.

У симферопольского поисковика нашли арсенал оружия времен Второй мировой войны. При проведении оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю выявлен факт хранения оружия времен Второй мировой войны.

Спасатели ночью вытаскивали автомобиль из грязи в районе Белой Скалы. МЧС Республики Крым рекомендует автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимой местности.

В крымском храме во время службы начался пожар. Накануне вечером на территории православного храма во имя всех Крымских Святых и Феодора Стратилата в центре Алушты, что на Южном берегу Крыма, загорелся склад.