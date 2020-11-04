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Коронавирус в Крыму

Севастополь готовится к «домашнему» коронавирусу

Севастополь готовится к «домашнему» коронавирусу

фото © pixabay.com

Обещают, что биться с разноголосицей многих ведомств больным не придется.

Севастополь получил 16 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку медикаментов для больных коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому. Об этом накануне на аппаратном совещании в правительстве региона сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Заместитель губернатора напомнил, что по итогам 8-го федерального пересмотра методических рекомендаций Севастополь уже закупил три лекарственных препарата: фавипиравир, арбидол и интерферон альфа.

«За федеральные средства мы докупим то, чего нам не хватает», – пояснил Александр Кулагин.

Кроме того, 5,5 миллиона рублей Севастополю выделено на работу лабораторий.

«Соглашение еще не подписано – только принято решение», – отметил Кулагин.

По поручению губернатора в Севастополе возобновил работу оперативный штаб, волонтеров которого планируется привлечь к доставке выписанных лекарств.

Сейчас единый контактный номер по COVID-19 (41-77-07) принимает звонки по всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. В зависимости от тематики звонка, операторы направляют запросы либо в МИАЦ, который располагает базой с медицинскими защищенными персональными данными, либо в ЕДДС, либо в волонтерский штаб.

«Задача простая – человек, который находится на амбулаторном лечении, у которого возникли трудности или непонимание в связи с COVID-19, должен сделать сюда один звонок и получить либо врача на дом, либо таблетки, либо любую другую помощь. Его не должна волновать взаимосвязь всех структур. Один звонок сделал в центр – ситуация на контроле и оказана помощь», – подчеркнул губернатор.

По его словам, эта система должна быть отработана в течение текущей недели – пока жители города продолжают сообщать о проблемах в коммуникациях через Call-центр.

В тексте использованы материалы: Форпост

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В Севастополе за сутки скончалось два пациента с COVID-19. Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Севастополе за минувшие сутки, выявлено 78 новых случаев.

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