Рикардо Кака - история скромного гения

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Кака - самый яркий игрок эпохи третьего расцвета Милана. Как великолепный бразильский плеймейкер стал легендой итальянского клуба.

В истории итальянского клуба «Милан» прошло три выдающихся периода. Первый связан с именем Джованни Риверы. Второй случился во время руководства командой Арриго Сакки. Третий пришелся на начало 21 века, когда «красно-черные» вновь вернули себе титул лучшей команды Европы.

Одним из лидеров той великолепной команды, которой руководил Карло Анчелотти, был Рикардо Кака. Этот бразилец просто очаровывал своей легкостью, нестандартными ходами и фантастическим дриблингом.

Бразильский талант покорил сердца болельщиков, проведя много великолепных поединков в составе:

- сборной Бразилии;

- «Реала«;

- «Милана».

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История Рикардо Кака

История Кака не совсем типична для бразильских суперзвезд. Он вырос в обеспеченной семье и не испытывал нужды. Это позволило Рикардо получить хорошее образование и параллельно заниматься любимым делом - играть в футбол.

Уже с семи лет Кака начал выступать в детской команде бразильского клуба.

Мальчишка подавал большие надежды. Он постоянно участвовал в детских турнирах, где его и заметили скауты «Сан-Пауло».

Клуб располагал лучшей академией в стране. Развитие молодого футболиста шло стремительно, но в восемнадцать лет Кака едва не прекратил свою карьеру. Причиной стал несчастный случай - парень ударился головой о край бассейна.

Врачам удалось привести Рикардо в порядок. Для Кака это стало новым вызовом. Он усиленно продолжил тренироваться и получил вызов в основную команду «Сан-Пауло». В первый же сезон Рикардо Кака провел за клуб более 50-ти поединков и забил 18 голов.

Такая яркая игра привлекла к нему внимание ведущих клубов Европы и тренера сборной. Кака отправился на мундиаль в Японию, где и стал чемпионом. Затем последовало фантастическое предложение от итальянского «Милана».

Молодой бразилец согласился перейти в «россонери».Тренер Анчелотти поставил его в основу и наделил большой свободой в атакующих действиях. Кака выдал фантастический первый сезон. Следствием этого смелого решения тренера стало появление звезды мирового уровня.

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