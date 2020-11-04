Прогноз погоды в Крыму на среду 4 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 4 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами до 18 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (местами до 18 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 94 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 89 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью около 13 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 98 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 95 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 19 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 18, в Николаевке - 18, в Севастополе - 18, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 18, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 28, на Кипре - 26, в Одессе - 17, в Сочи - 20, в Турции - 25, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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