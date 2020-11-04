Водный кризис
Развитие сюжета: Графики подачи воды в Крыму могут сохраниться до декабря 2021 года ● Аксенов не хочет, чтобы Крым получал воду с территории Украины ● Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды ● Полученной от дождей воды Севастополю не хватит даже на сутки ● Авария на водоводе может изменить графики подачи воды в Симферополе
Проблемы с водой в Крыму могут отпугнуть туристов
фото © kaluga24.tv
Проблемы с водоснабжением полуострова могут повлиять на будущий курортный сезон.
При этом сейчас спрос на отдых в Крыму выше примерно на 10-15% прошлогодних показателей, заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, на решение туристов поехать зимой в Крым повлияло введение программ путешествий с кэшбэком. Кроме этого, крымские власти сами проявили большую заинтересованность в расширении сезона.
«Единственное, очень хотелось бы, чтобы были решены вопросы с водой. Это существенное обстоятельство, которое может повлиять на туристов. Если они столкнутся с дискомфортом в этой части, особенно зимой, это может провести к оттоку в следующем сезоне. Чего, конечно, не хотелось бы. Жалоб по итогам летнего сезона не было в этом году, но это та проблема, которую надо решить, чтобы зимний сезон состоялся и был успешным», - цитирует Ломидзе «Интерфакс».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло 5,073 млн туристов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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