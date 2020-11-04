Подрядчик на пару миллионов завысил цену ремонта больницы в Севастополе

Фирма, занимавшаяся капитальным ремонтом городской больницы №1 им. Пирогова в Севастополе, должна вернуть в бюджет города 1,9 млн рублей.

К такому выводу пришел Арзгирский районный суд Ставропольского края.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, бывший учредитель и гендиректор строительной фирмы завысил стоимость работ на сумму более 2 млн рублей и забрал их себе незаконно. Известно также, что он ранее уже был осужден за мошенничество при исполнении государственного контракта.

Прокурор Ленинского района Севастополя обратился в суд с исковым заявлением в интересах департамента здравоохранения города.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и с учетом частичного погашения ущерба вынес решение о взыскании с осужденного денежных средств в размере почти 1,9 млн рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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