Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.3
воздух +16
море +18

Бизнес

Подрядчик на пару миллионов завысил цену ремонта больницы в Севастополе

Фирма, занимавшаяся капитальным ремонтом городской больницы №1 им. Пирогова в Севастополе, должна вернуть в бюджет города 1,9 млн рублей.

К такому выводу пришел Арзгирский районный суд Ставропольского края.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, бывший учредитель и гендиректор строительной фирмы завысил стоимость работ на сумму более 2 млн рублей и забрал их себе незаконно. Известно также, что он ранее уже был осужден за мошенничество при исполнении государственного контракта.

Прокурор Ленинского района Севастополя обратился в суд с исковым заявлением в интересах департамента здравоохранения города.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и с учетом частичного погашения ущерба вынес решение о взыскании с осужденного денежных средств в размере почти 1,9 млн рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

У берегов Севастополя возобновились активные земляные работы. Месяцы затишья в Языковой балке оборвались цепочками груженых машин.

На стройке в Алуште нашли несколько десятков неоформленных рабочих. В ходе контрольных мероприятий, проведенных на одной из строительных площадок в Алуште, сотрудники УФНС России по Республике Крым выявили несколько десятков неоформленных работников.

Аксенов высказался за тотальную застройку аэродрома Заводское в Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил необходимость застройки аэродрома Заводское в Симферополе.

В Крыму оштрафовали очередного подрядчик ремонта дорог. Подрядчик ремонта автодорог в селах Фрунзе и Лесновка Сакского района не выполнил работу в установленные сроки.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки

В Севастополе побит антирекорд по COVID-19 за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки было зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусом.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?

Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?

Повторяющиеся контакты менее 15 минут тоже необходимо учитывать, считают в CDC. Были ли на контактировавших маски, не имеет значения для определения близкого контакта.

Коронавирус в Крыму
Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса

Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса

Американские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, одна из которых может делать его более заразным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале mBIO.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации